Stoppen slaan door bij Tiendeveen: Achilles 1894-grensrechter geschopt en geslagen

VOETBAL - In de vierde klasse E is het duel tussen Tiendeveen en Achilles 1894 gestaakt nadat spelers van Tiendeveen de grensrechter van de Assenaren molesteerden. De stoppen sloegen door toen de gasten op een 1-3 voorsprong waren gekomen.

Grensrechter Hakkeling werd door drie spelers van de thuisploeg belaagd. In eerste instantie werd hij tegen de vlakte geslagen en vervolgens werd hij zelfs tegen zijn hoofd geschopt. Hierdoor heeft hij meerdere verwondingen, onder andere aan zijn achterhoofd.Hakkeling wilde niet reageren op het voorval en laat via de club weten dat het lichamelijk goed met hem gaat, maar dat hij er doorheen zit.Na de 1-2 van Eddy Koopman - hands of geen hands? - ontstond er al discussie, waarna het bij de 1-3 helemaal mis ging. Achilles 1894-trainer Gerard Schutte: "Na een mooie vrije trap van Melvin Schoemakers ontstond er duw- en trekwerk bij onze achterlijn, waarbij onze grensrechter probeerde de betreffende spelers uit elkaar te halen. Toen sloeg de vlam in de pan en dat resulteerde in onze grensrechter, die op de grond liggend door meerdere mensen geschopt en geslagen is."Schutte vervolgt: "Het bestuur van Tiendeveen maakte een verslagen indruk en heeft meerdere malen excuus aangeboden. De scheidsrechter was ook erg aangedaan. Er zijn drie jongens op papier gekomen en hij zal zijn rapport gaan uitbrengen bij de KNVB." Achilles 1894 beraadt zich nu op de te nemen vervolgstappen. "Het is heel belangrijk dat dit gepaste gevolgen gaat krijgen voor de mensen die hier verantwoordelijk voor zijn", zo besluit Schutte.Tiendeveen laat bij monde van secretaris Rudy Kleine weten dat 'de club 'absoluut niet achter het voorval staat, maar zich voorlopig onthoudt van commentaar'. Scheidsrechter Snippe wilde RTV Drenthe evenmin te woord staan en verwijst voor een reactie naar de KNVB.