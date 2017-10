SVBO blijft ook tegen Borger ongeslagen

Luchtduel tussen Borger en SVBO (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Het zaterdagelftal van SVBO is na vijf wedstrijden in de vierde klasse E nog steeds ongeslagen. Tegen Borger leek de koploper tegen de eerste nederlaag op te lopen, maar de ploeg uit Barger-Oosterveld boog een 0-2 achterstand om in een 2-2 eindstand.





SVBO bleef ook in de tweede helft de beter voetballende ploeg en kreeg een aantal goede kansen, maar Borger-doelman Edwin Haandrikman hield zijn ploeg een paar keer op de been. Na een kwartier kreeg Borger weer wat meer grip op wedstrijd. Kenter leek op weg naar zijn elfde treffer van het seizoen, maar doelman Mark Bruinewoud haalde de aanvaller onderuit. De strafschop werd door invaller Jeffrey Spelten snoeihard binnen geschoten.



Klingenberg

De wedstrijd leek beslist, omdat SVBO maar goede kansen bleef missen. Met nog ruim een kwartier te spelen bracht Nick Klingenberg de spanning weer terug, met zijn negende treffer van het seizoen. Amper vier minuten later was het weer Klingenberg, die van dichtbij SVBO naast Borger schoot (2-2).



In een hectische slotfase kreeg SVBO de beste kansen, maar het scoorde niet en zag Arjan Grummel met een directe rode kaart nog vroegtijdig het veld verlaten.



