FC Meppel laat De Weide nog langszij komen

VOETBAL - De Zuid-Drentse derby in de tweede klasse J tussen FC Meppel en De Weide eindigde onbeslist: 1-1. Het venijn zat ‘m in het begin en eind van de wedstrijd.

Al na negen minuten kwam de thuisploeg op voorsprong door Hans Mansveld. De Meppelers hadden vlak daarna de wedstrijd in het slot kunnen gooien, maar een inzet van de Dave Knipmeijer werd op de doellijn gekeerd door Mitchell Luchtenberg. Niet veel later zag Knipmeijer een inzet gestopt worden door doelman Henri van der Weide, met wie hij oog in oog stond.Op slag van rust zag Mansveld nog een grote kopkans langs de verkeerde kant van de paal gaan. Het enige wapenfeit van De Weide was een schot van Jermo Verbeek, die in kansrijke positie naast schoot.In de tweede helft waren de rollen omgekeerd. De Weide posteerde een extra man op het middenveld en zette meer druk op het middenveld van FC Meppel. Dat leverde kansen op voor Jermo Verbeek, Mitchell Luchtenberg en Frank Benjamins. Vijf minuten voor het einde slaagde Frank Benjamins erin om, na mistasten van de Meppeler verdediging, om de gelijkmaker te produceren. Diezelfde Benjamins kreeg ook nog de kans op de 1-2, maar op het moeilijk bespeelbare veld kreeg hij de bal niet onder controle.De Weide eindigde de wedstrijd met tien man, nadat Erik Buining zijn tweede gele kaart kreeg wegens commentaar op de leiding.