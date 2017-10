Vermiste 4-jarige in Emmen is weer thuis [update]

EMMEN - Het 4-jarige meisje dat korte tijd vermist was in Emmen is weer terecht.

Ze was rond 18.00 uur uit haar huis aan de Torflang in de wijk Angelslo op blote voeten en zonder jas weggelopen.De politie zocht met meerdere eenheden, een speurhond en helikopter naar het meisje.Twee uur later werd ze in goede gezondheid aangetroffen in het huis. Of ze hier al die tijd al was, is niet duidelijk.