Djababoe: Mooi dat ik dit kon doen voor de familie Kuntz

VOETBAL - Romano Djababoe was vanmiddag in alle opzichten de man of the match bij ACV. De spits, die het rugnummer draagt van de vorige week overleden oud-speler en -voorzitter Peter Kuntz, scoorde drie keer. "Ik vond het mooi dat ik dit kon doen voor de familie", aldus de topschutter van de Asser club.

"Ik heb na de wedstrijd veel familieleden van Peter gesproken en ze vertelden me dat ze het heel speciaal vonden dat uitgerekend ik vandaag een hattrick maakte."De wedstrijd tegen Scheveniningen was voor heel ACV een soort van afsluiting van een zeer trieste week. "Het was zwaar. Ook voor mezelf. Dat was het zes weken geleden al toen Peters' vrouw Janine overleed. Zij was twee jaar lang mijn docente en heeft me heel erg geholpen. Dat daarna ook Peter is overleden is ontzettend triest. Dat het vandaag dan gaat op deze manier is dan heel bijzonder. Ik scoor, met rugnummer 7 drie keer. We scoren in de eerste minuut de 1-0 en vlak voor de zevende minuut wordt er een treffer van Scheveningen afgekeurd. Net of het zo had moeten zijn."ACV bleef door de zege thuis opnieuw ongeslagen, alhoewel het na rust nog bijna verkeerd ging. De Assenaren verspeelden een 2-0 voorsprong. "Maar we hebben veerkracht getoond en de wedstrijd naar ons toe getrokken", aldus Djababoe die inmiddels al zeven keer gescoord heeft en daarmee topschutter is in de 3e divisie.Door de zege heeft ACV 11 punten uit negen wedstrijden. Het gat naar de nummer 16, de eerste nacompetitieplek, is 4 punten. "Maar we kijken niet naar onderen. Natuurlijk moeten we ook eens een uitwedstrijd winnen, maar als we zo spelen moet dat een keer lukken. Wellicht volgende week tegen ODIN'59. Maar goed, als we dit gemiddelde vasthouden degraderen we niet. Ik vind ook dat we met dit spelersmateriaal in de derde divisie thuis horen."