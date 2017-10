Top tienklassering voor Nagengast

Fleur Nagengast wordt tiende in Boom (archieffoto RTV Drenthe

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen is bij de derde Superprestige-wedstrijd in het Belgische Boom op een knappe tiende plaats geëindigd. De Belgische Maud Kaptheins was voor de derde maal de sterkste en liet wereldkampioene Sanne Cant achter zich.

Jens Dekker uit Fluitenberg was niet van de partij in Boom, omdat hij nog kampt met deze zomer opgelopen gezondheidsklachten. Dekker rijdt zondag wel de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Koksijde, waar ook Nagengast aan de start verschijnt.