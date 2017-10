Elma de Vries met handen op de knieën naar podium

Elma de Vries derde in Amsterdam (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries uit Meppel is vanavond tijdens de eerste marathon van het seizoen in Amsterdam derde geworden. De overwinning ging naar Lisa van der Geest. Zij won de sprint van Carien Kleibeuker.

Geschreven door Karin Mulder

Elma de Vries reed de laatste negen rondes van de wedstrijd alleen over de baan.



"Ik reed met m'n handen op m'n knieën want er stond nog een flinke wind", liet De Vries na afloop weten. Ze is tevreden met de derde plaats.



Vijf vrouwen pakken één ronde op het peloton

Met nog 53 rondes te gaan reden zes vrouwen weg uit het peloton. Iris van der Stelt, Margot van Merwe, Loes Adegeest, Carien Kleibeuker, Lisa van der Geest en Elma de Vries. Adegeest kon het hoge tempo niet volgen, waardoor uiteindelijk maar vijf vrouwen een ronde voorsprong op het peloton pakten.



In de finale van de wedstrijd probeerde nog een groep van twaalf vrouwen weg te rijden bij het peloton. In die groep ook Janneke Ensing uit Gieten en opnieuw waren Elma de Vries, Lisa van der Geest en Carien Kleibeuker erbij.



Solo over de finish

Maar de groep van twaalf kon de aansluiting met het peloton net niet op tijd maken. Na het afsprinten van het peloton bleven er vijf vrouwen over in de finale. Lisa van der Geest en Carien Kleibeuker hadden dik honderd meter voorsrpong op De Vries die solo over de finish kwam.