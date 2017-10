Olhaco en Sudosa-Desto niet verder in beker

Olhaco en Sudosa-Desto stranden in bekertoernooi (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - Olhaco en Sudosa-Desto zijn uitgeschakeld in de tweede ronde van het bekertoernooi.

Olhaco verloor in Hoogeveen met 2-3 van DS uit Den Dungen (24-26, 14-25, 25-21, 25-23, 13-15) en won met 3-2 van VCV uit Veenendaal (19-25, 25-13, 25-23, 24-26, 15-7). Daarmee greep Olhaco nét naast de eerste plek in de poule van drie topdivisionisten, die nu voor VCV was. Had Olhaco het tweede duel met 3-1 gewonnen, dan had het zich wel verzekerd van een plek in de volgende ronde. "We hebben de kansen gehad en het aan onszelf te danken dat we niet door zijn", aldus coach Dennis Luider.



Nederlagen Sudosa-Desto

Voor eerstedivisionist Sudosa-Desto eindigde het bekertoernooi in Bedum. De Assenaren verloren met 0-3 van topdivisionist DIO/Bedum (18-25, 22-25, 14-25) en met 2-3 van Reflex (18-25, 25-21, 25-19, 15-25, 9-15), eveneens uitkomend in de topdivisie.