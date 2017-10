Hardrijder op N379 moet rijbewijs inleveren

De man reed 55 kilometer per uur te hard (foto: Archief RTV Drenthe)

2E EXLOËRMOND - Een 46-jarige automobilist uit de gemeente Borger-Odoorn is vanavond aangehouden omdat hij 55 kilometer te hard reed.

De bestuurder reed met 135 kilometer per uur over de N379 bij 2e Exloërmond terwijl hier 80 is toegestaan.



De politie heeft het rijbewijs ingenomen.