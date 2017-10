Slordig E&O verrassend naar koppositie

HANDBAL - De mannen van E&O hebben de vierde zege op rij geboekt: 33-22. In eigen huis kwam de formatie van Joop Fiege tegen Bevo 2 niet in de problemen. De tweede helft werd gekenmerkt door defensieve slordigheden.

In de openingsfase konden de gasten uit Panningen, die over slechts twee reservespelers beschikten, E&O bijbenen. Via 5-4 grepen de groen-witten na een kwartier spelen de comfortabele voorsprong (10-5). Spelmaker Jorg Eising was tijdens de tussensprint goed voor drie treffers. In het vervolg kon Bevo 2 geen vuist maken, terwijl de thuisploeg in een veredelde paardenkoers vaak balverlies leed.Door een ‘hattrick’ van Martijn Fuhler opende E&O de tweede helft sterk (17-5). In de laatste twintig minuten volgden vooral veel defensieve fouten aan Emmense kant. Zo konden de reserves uit Limburg de score verbloemen. Sander Visser, opgeroepen voor het grote Oranje, was verantwoordelijk voor het slotakkoord van het matte duel.[tweet: https://twitter.com/DrentheSport/status/921817901220364288 Rick Wielage kroonde zich tot topschutter van E&O. De cirkelloper maakte al zijn vijf treffers na rust. René Jaspers, Daan Molenbroek en Marwin van Offeren vonden vier keer het net. Door de zege neemt E&O de koppositie in de eredivisie over van DFS Arnhem, dat met 20-25 verloor van Tachos. E&O deelt de eerste plek met Houten en Hellas, maar heeft een beter doelsaldo.