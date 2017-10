Achilles 1894 zoekt contact met politie na molestatie grensrechter

VOETBAL - Het Asser Achilles 1894 heeft zaterdagavond overleg gevoerd met de politie, nadat 's middags de grensrechter van het eerste zaterdagteam werd gemolesteerd door spelers van tegenstander Tiendeveen.

Ronald Keen, voorzitter van Achilles 1894 "We hebben contact gehad met de politie en kijken nu of aangifte doen in deze verstandig is. Dat hebben we sterk in overweging." Keen weet niet of er beelden zijn van het incident. "We zetten nu alles op een rijtje en proberen hier zo verstandig mogelijk mee om te gaan."Na de gestaakte vierde klassewedstrijd in Tiendeveen is de spelersgroep in Assen opgevangen door onder andere twee bestursleden. Keen: "Daar is besproken wat er gebeurd is en zijn de emoties de vrije loop gelaten. De groep was gelaten en ook geëmotioneerd. Iedereen vindt het ongelooflijk dat dit heeft kunnen gebeuren."Grensrechter Hakkeling werd onder andere tegen zijn achterhoofd geschopt en omdat hij hoofdpijn bleef houden is hij zaterdagavond voor onderzoek naar de huisartsenpost in Assen gegaan.