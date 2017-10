Knap debuut voor Hoekstra in Topdivisie

MARATHONSCHAATSEN - Kevin Hoekstra uit Smilde is vandaag als tiende gefinisht bij z'n debuut in de Topdivisie. De 26-jarige student fysiotherapie maakte deel uit van een kopgroep van 21 man met één ronde voorsprong op het peloton. Ook Frank Vreugdenhil uit Eldersloo zat in die kopgroep. Hij finishte als zevende.

Elma de Vries met handen op de knieën naar podium

Hoekstra was na afloop uiterst tevreden over z'n debuut. "Ik heb precies gedaan wat we met de bespreking afgesproken hadden. We wisten dat het hier geen massasprint zou gaan worden en daarom gingen we om en om meespringen. En dan finish ik ook nog in de top tien. Beter dan dit kan haast niet."De overwinning in Amsterdam ging naar Evert Hoolwerf. Hij bleef in de sprint Chrispijn Ariëns nipt voor. De Belg Bart Swings werd derde.Met nog vijf rondes te gaan gaf Jorrit Bergsma gas. Hij trok in zijn eentje de hele kopgroep uit elkaar. Daardoor kon Hoekstra het tempo voorin niet meer volgen. "Op zo'n moment is het aanklampen en proberen het wiel te houden. Maar er viel net een gaatje voor me, Vreugdenhil moest er omheen en dat kon ik net niet bijhouden. Daar zit nog wel een mogelijkheid tot groei in", besluit Hoekstra.Ingmar Berga uit Hoogeveen moest al vroeg de strijd staken. Hij kwam samen met Jouke Hoogeveen ten val. "Hij bleef met zijn schaats achter die van mij haken en toen was het voorbij", verklaart Berga.