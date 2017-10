Zorgen nemen toe voor Hurry-Up

Hurry-Up verliest in Wezet (archieffoto RTV Drenthe)

HANDBAL - Op bezoek bij de Belgische subtopper Visé heeft Hurry-Up de vierde competitienederlaag van het het seizoen geleden. Het werd 29-24 in Wezet.

Na de pauze (13-14) liep Hurry-Up uit naar 15-18, maar vervolgens sloop langzaam maar zeker de vermoeidheid in de ploeg. Trainer Martin Vlijm: "De jongens hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar het is elke week hetzelfde verhaal: onze selectie is te krap en daardoor kunnen we niet voldoende doorwisselen. Dat breekt ons elke keer in de slotfase op."



Door dit derde verlies op rij blijven de Zwartemeerders na zeven wedstrijden steken op vier punten en daarmee hebben ze al vier punten minder dan Aalsmeer en Volendam, die momenteel als derde en vierde Nederlandse club gerangschikt zijn. Hurry-Up moet bij die beste vier Nederlandse clubs komen om in de - Nederlandse - kampioenspoule te geraken en verzekerd te zijn van deelname aan de BENE-League volgend seizoen.



'Verspelen onze kans'

Vlijm: "Met drie spelers erbij hadden we zes punten meer gehad en gewoon goed meegedaan. Het is jammer dat het zo gaat, want zo verspelen we gewoon onze kans om voor het kampioenschap van Nederland te mogen spelen.



Op de vraag of Vlijm op korte termijn versterkingen verwacht, antwoordt hij: "Ik weet het niet en eigenlijk is het daar ook al te laat voor. Nieuwe spelers moet je namelijk ook eerst nog weer laten wennen."