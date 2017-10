Programma zondagvoetbal

VOETBAL - In de hoofdklasse A staat vandaag speelronde acht op het programma. Achilles 1894, de nummer 2 in de stand, moet op bezoek bij nummer 14 RKHVV en het Meppeler MSC ontvangt de nog ongeslagen koploper SJC.

Punt voor SVBO in feestelijk duel

De overige amateurs komen vandaag voor de vijfde keer in actie en er staan een aantal interessante potjes op het programma. In de 2e klasse K bijvoorbeeld speelt het nog ongeslagen GOMOS op eigen veld tegen het ook nog ongeslagen GVAV-Rapiditas.|n de derde klasse C ook een kraker, namelijk CEC - Dalfsen. Beide ploegen hebben 12 punten uit 4 wedstrijden.In de vierde klasse E staan de bovenste vijf ploegen binnen drie punten van elkaar. HOC is koploper en speelt vanmiddag thuis tegen nummer 4, vv Sweel.Bekijk hieronder het volledige programma in het zondagvoetbal:Alphense Boys - LeonidasVV Heerenveen - De BatavenMSC - SJCPurmersteijn - Jong Achilles '29RKAVV - HollandiaRKHVV - Achilles 1894SDO - DHCSilvolde - Sneek Wit ZwartWVV - Rolder BoysFrisia - NoordsterFC Assen - Nieuw BuinenAlcides - GAVCSVBO - FVC 0-0 (zaterdagavond gespeeld)Hoogeveen - GRC GroningenBergum - EmmenHoogezand - RodenGOMOS - GVAV-RapiditasForward - StadsparkVMC Amicitia -DTDSt. Annaparochie - PeizeOereterp - MKV'29LSC 1890 - Asser BoysLemelerveld - VKWValthermond - StadskanaalEmmeloord - RaptimGermanicus - RuinerwoldZuidwolde - DedemsvaartHeerde - BeilenOlyphia - SC EricaFriesland - HarlingenGroninger Boys - HFC'15Nieuw Roden - DrachtenWarga - HelpmanBolsward - LewenborgTrynwalden - Geel WitFraneker - NicatorSiddeburen - ZNCSVZ - WildervankAnnen - ActiefHSC - VAKOFC Zuidlaren - MuntendamASVB - KwiekVeendam 1894 - LEOEMMS - DalenSVV'04 - HODOMusselkanaal - WeerdingeCEC - DalfsenUSV - OVC'21Ter Apel'96 - Sleen 4-1 (zaterdagavond gespeeld)Gieten - TwedoOldemarkt - HavelteMildam - GorredijkUdiros - WijsterDio Oosterwolde - RenadoDwingeloo - AkkrumJubbega - Steenwijker BoysLemmer - TrinitasVVK- BedumTLC - HaulerwijkDonkerbroek - BakkerveenDe Wilper Boys - GrunoStanfries - Smilde'94Haren - SVMHHeiligerlee - SellingenWesterwolde - SPWPJC - MOVVPekelder Boys - AlteveerEngelbert - BellingwoldeGieterveen - BATOFVV - HarkstedeZwartemeerse Boys - DSC'65WKE'16 - Witteveense BoysWeiteveense Boys - EHS'85DVC'59 - BargeresHOC - SweelValther Boys - ProtosTitan - SchoonebeekSteenwijk - PesseVENO - BalkbrugSteenwijkerwold - Old ForwardWacker - OldeholtpadeRKO - Oranje ZwartRuinen - KraggenburgBEW - De BlessevrijvrijvrijTHOS - WEOSVBC - Buinerveen