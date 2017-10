Topduels en emoties in Onze Club vanavond

Vanavond vijf duels in Onze Club op TV Drenthe (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - In Onze Club op TV Drenthe kunt u vanavond vier topduels zien in het amateurvoetbal. Ook is er aandacht voor de wedstrijd die ACV speelde, na een zeer emotionele week na het overlijden van 'mister ACV' Peter Kuntz. De oud-speler en -voorzitter overleed vorige week zondag plotseling op 55-jarige leeftijd.





Bekijk hier: de uitzending van Onze Club vorige week



De vier toppers die we vanavond laten zien zijn:

Borger - SVBO in de 4e klasse D van het zaterdagvoetbal, HOC - vv Seel (de nummers 1 en 4 in de 4e klasse E van het zondagvoetbal), CEC - Dalfsen (de nummers 1 en 2 in de zondag 3e klasse C) en uit de 2e klasse K van het zondagvoetbal: GOMOS - GVAV Rapiditas. De ploeg uit Norg, die vorig jaar promoveerde uit de 3e klasse, heeft 9 punten uit 3 duels terwijl koploper GVAV 12 uit 4 heeft.



Natuurlijk is er ook weer een nieuwe Kenners Quiz.



