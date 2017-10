Bestuurder van verongelukt busje spoorloos

De politie verwacht dat de eigenaar zich nog wel zal melden (foto: Van Oost Media)

EEN-WEST - De bestuurder van een bestelbusje dat vannacht op de kop in een sloot belandde, is spoorloos. Het ongeluk gebeurde op de Hoofdweg in Een-West. De bestuurder kwam uit de richting van Haulerwijk.

De politie heeft het adres bezocht waar de eigenaar van de auto geregistreerd staat, maar daar was niemand thuis. Een berger heeft het bestelbusje meegenomen. De politie gaat niet op zoek naar de eigenaar. "Als die persoon zijn auto kwijt is, en hij of zij wil 'm terug, dan zal hij de politie wel bellen", denkt woordvoerder Nathalie Schubart van de politie



Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In het busje zouden volgens een ooggetuige veel lege bierflesjes liggen, maar dat kan de politie niet bevestigen.