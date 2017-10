Weg weer open tussen Ter Apel en Veendam na ongeluk

De N366 was rond 12.00 uur weer vrij (foto: Persbureau Meter)

STADSKANAAL - De N366, de A.G. Wildervanckweg tussen Veendam en Ter Apel, is weer open. De weg was tot 12.00 uur bij Stadskanaal in beide richtingen afgesloten. Een lege vrachtwagen lag op zijn kant in de berm.





De weg was afgesloten tussen de aansluiting met de N374 en de N378.