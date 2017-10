KNVB over mishandeling grensrechter: We zullen hier hard tegen optreden

De grensrechter werd geschopt en geslagen (foto: Koen van Weel / ANP)

VOETBAL - De KNVB wil hard optreden tegen de spelers van vv Tiendeveen die de grensrechter gisteren aanvielen. "We zijn erg geschrokken", zegt woordvoerder Berdine Wassink van de voetbalbond. "Het is verschrikkelijk dat dit gebeurt en het is niet toelaatbaar."

Geschreven door Marjolein Knol





Lees ook: Stoppen slaan door bij Tiendeveen: Achilles 1894 grensrechter geschopt en geslagen

Grensrechter Hakkeling werd door drie spelers van thuisploeg Tiendeveen belaagd. Hij werd tegen de vlakte geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hierdoor heeft hij meerdere verwondingen, onder andere aan zijn achterhoofd. Hij moest naar de huisartsenpost en heeft gezegd aangifte te doen bij de politie.



De KNVB laat weten met alle partijen te hebben gesproken en te wachten op de rapporten. Woordvoerder Wassink: "Er is zowel met de clubs gesproken, als met de scheidsrechter en assistent scheidsrechter. Ze waren erg geschrokken en we hebben advies gegeven waar nodig."



Geen straf voor hele team

Over een week komt een strafvoorstel, dat wordt voorgelegd aan de betreffende spelers. Wassink: "De namen van de spelers zijn bij ons bekend, dus ik verwacht niet dat het hele team hoeft te worden gestraft."



Op de vraag hoe vaak een dergelijk incident precies voorkomt, kan de voetbalbond nog geen antwoord geven. "Komende week komt ons jaarverslag naar buiten", zegt de woordvoerder. Uit dat verslag blijkt wel dat er ten opzichte van vorig jaar minder van dit soort gewelddadige incidenten voorkomen."



Lees ook: Achilles 1894 zoekt contact met politie na molestatie grensrechter Gistermiddag werd het duel in de vierde klasse E tussen Tiendeveen en Achilles 1894 gestaakt nadat spelers van Tiendeveen de grensrechter van de Assenaren molesteerden. De stoppen sloegen door toen uitploeg Achilles op een 1-3 voorsprong kwam.Grensrechter Hakkeling werd door drie spelers van thuisploeg Tiendeveen belaagd. Hij werd tegen de vlakte geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hierdoor heeft hij meerdere verwondingen, onder andere aan zijn achterhoofd. Hij moest naar de huisartsenpost en heeft gezegd aangifte te doen bij de politie.De KNVB laat weten met alle partijen te hebben gesproken en te wachten op de rapporten. Woordvoerder Wassink: "Er is zowel met de clubs gesproken, als met de scheidsrechter en assistent scheidsrechter. Ze waren erg geschrokken en we hebben advies gegeven waar nodig."Over een week komt een strafvoorstel, dat wordt voorgelegd aan de betreffende spelers. Wassink: "De namen van de spelers zijn bij ons bekend, dus ik verwacht niet dat het hele team hoeft te worden gestraft."Op de vraag hoe vaak een dergelijk incident precies voorkomt, kan de voetbalbond nog geen antwoord geven. "Komende week komt ons jaarverslag naar buiten", zegt de woordvoerder. Uit dat verslag blijkt wel dat er ten opzichte van vorig jaar minder van dit soort gewelddadige incidenten voorkomen."