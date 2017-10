Nabestaanden van onderduikers Nieuwlande blij met plannen voor museum

Nabestaanden kijken bij het onderduikershol in het bos (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

NIEUWLANDE - Een groep van zo’n twintig nabestaanden was zaterdag in Nieuwlande om te kijken waar hun vader of opa ondergedoken heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze steunen het plan voor een verzetsmuseum in het dorp.

De familie van de onderduikers nam een kijkje in de gereformeerde kerk van Nieuwlande waar in de oorlog meerdere mensen ondergedoken zaten. Van daar uit werd ook het verzetskrantje de Duikelaar gemaakt. De groep bezocht ook het onderduikershol in het bos en de oude schuur van de overleden Jo Schonewille, die veel spullen heeft bewaard uit die tijd.



"Het is toch geweldig dat een dorp als Nieuwlande zich zo heeft ingezet voor mensen die van heinde en verre kwamen, dat ze daar hun leven voor op het spel hebben gezet. En niet alleen hun eigen leven. Ook dat van familieleden, de kinderen. Onvoorstelbaar, dat mensen dat hebben gedaan. Dat moet dan ook in de herinnering blijven van iedereen", zegt Ciske Davids, zoon van onderduiker Lesidoor Davids.



Weinig gesproken over onderduikersverleden

De kinderen en kleinkinderen van de onderduikers zijn erg onder de indruk van de plekken waar hun vader of opa ondergedoken heeft gezeten. Thuis werd er weinig gesproken over het onderduikersverleden. "Ik was wel nieuwsgierig, maar ze wilden ons, de kinderen, toch een beetje beschermen", zegt Jack Davids. Zijn broer Ciske vult aan: "Zijn persoonlijke verhalen had ik graag willen horen. En ook zijn persoonlijke gevoelens daarbij, maar dat was teveel voor hem. dat kon hij niet, nee."



De familieleden van de onderduikers zijn overgekomen op uitnodiging van de Stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar, die graag een verzetsmuseum wil beginnen in Nieuwlande. Het liefst in de kerk, maar dat lijkt niet door te gaan omdat de kerk aan een andere partij is verkocht. Hier is nog wel protest tegen aangetekend.



Andere accommodatie

De nabestaanden van de onderduikers hopen dat er snel een andere accommodatie wordt gevonden voor het museum. "Ik vind het belangrijk dat ook, met name de jongere generatie, realiseert wat er hier allemaal gebeurd is. Ik sta dus ook echt achter het idee voor een museum in dit dorp", zegt Mike Gans, zoon van onderduiker Lou Gans.