Ondernemend: Het ambacht van de orgelmaker

HOOGEVEEN - Wiskunde, meetkunde en natuurkunde. Het zijn zomaar wat van de vakken die de orgelmaker meester moet zijn om het ambacht van het orgelmaken goed uit te kunnen oefenen.

Rini Wimmenhove uit Hoogeveen weet dat als geen ander. Enige tijd geleden zegde hij zijn baan bij Fokker in Hoogeveen op om zich volledig te richten op zijn grote liefde: mechanische orgels."De fascinatie is eigenlijk ontstaan in de natuur zelf", vertelt Wimmenhove. Als jonge jongen sneed hij van de lijsterbes fluitjes. Niet één fluitje, maar acht: een octaaf. Maar houten fluitjes bleken niet erg goed houdbaar. "Vervolgens bij pa in de schuur elektra buisjes en plastic buisjes uit de schuur gehaald en die samengesteld tot een octaaf. Die heb ik op een windbakje gezet, met wind erop. De klepjes waren van een binnenband van een auto, met touwtjes eraan en dat was mijn eerste orgeltje.""Een orgelmaker moet van meerdere disciplines op de hoogte zijn", vertelt Wimmenhove. "Om enkel voorbeelden te noemen: de orgelmaker moet sowieso kennis van hout hebben. Kennis van metaal, kennis van wiskunde, kennis van natuurkunde, maar ook nog 's een keer muzikaal zijn en een goed paar oren aan zijn hoofd hebben." Misschien is het daarom wel dat er in Nederland slechts een stuk of vijftien orgelmakers werken, denkt Wimmenhove."De kick is eigenlijk het vakmanschap en ook hoe de mensen vroeger het vak beheersten. Ook daarin zitten wel verschillen. Ook vroeger werd er minder goede kwaliteit, maar ook hele goede kwaliteit gemaakt."Ondanks dat er in Nederland weinig orgelmakers zijn, staat dichtbij Wimmenhove al een frisse orgelmaker in de startblokken: zijn zoon. Volgens vader Wimmenhove compleet ongedwongen, maar ook bij hem zat de liefde voor het orgel er al vroeg in. Of hij ooit het bedrijf van zijn vader over gaat nemen is nog onzeker, maar de liefde voor het grootste instrument ter wereld zit er in ieder geval in.