Jens Dekker met slechte benen naar vijfde plek in Koksijde

VELDRIJDEN - Jens Dekker is vijfde geworden bij derde wedstrijd van de wereldbeker. In het zand van het Belgische Koksijde ging de zege naar Tom Pidcock. De Brit hield de Tsjech Adam Toupalik achter zich.

Dekker voelde zich in de Duinencross niet optimaal. "Ik had echt slechte benen in Koksijde", laat de veldrijder uit Fluitenberg na afloop weten. "Ik heb wat tijd kunnen goedmaken in de technische gedeelten in het zand. Vijfde worden met zo'n slecht gevoel is geen tegenvaller..."Fleur Nagengast uit Beilen wist bij de manche voor vrouwen geen rol van betekenis te spelen. Ze eindigde in Koksijde op de achttiende positie. Maud Kaptheijns won de derde wereldbeker van het seizoen. Sophie de Boer kwam als tweede binnen, op bijna een minuut.