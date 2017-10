Gerben Mos derde in slopende Cape Pioneer

Links Bram Rood, rechts Gerben Mos (foto: Hayds Brown Visual Media)

MOUNTAINBIKEN - Gerben Mos uit Havelte is na zeven dagen koersen met z'n maatje Bram Rood op de derde plaats in het eindklassement van de Cape Pioneer in Zuid Afrika gefinished.

Geschreven door Karin Mulder

Vrijdag was de koninginnerit met de finish bovenop de Swartberg Pass. Mos en Rood eindigden daar ook als derde, net als in de laatste etappe. En daarmee stelde het koppel ook de derde plaats in het eindklassement veilig.



"Vandaag kregen we een fantastische rit voorgeschoteld waarin we geen risico's meer hebben genomen nadat we de twee leidende koppels moesten laten gaan", aldus Mos.



Zowel de overwinning als het zilver gingen naar Zuid-Afrika. Het duo Alan Hatherley en Matthe Beers won de wedstrijd. Zij hielden hun landgenoten Nico Bell en Gawie Combrinck achter zich.