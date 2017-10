Bjorn Bernsen (15) uit Zwartemeer wordt 2e op WK Kickboksen

De 15-jarige Bernsen met zijn Sensei en zijn coach (foto: Paul Bernsen)

KICKBOKSEN - Bjorn Bernsen uit Zwartemeer is tweede geworden op het WK K1 kickboksen, afgelopen zaterdag. Hij is al Nederlands en Duits kampioen, en mocht nu tsrijden voor de wereldtitel.

Bernsen was de jongste deelnemer in zijn categorie, de klasse tot 18 jaar. Het leek daarom een onmogelijke opgave, maar niets bleek minder waar. Bernsen won de kwart finale van een volwassen Duits kampioen. De halve finale ging tussen de Drent en de kampioen van Algerije, ook deze partij wist Bernsen te winnen. Het mee gereisde publiek ging helemaal los.



De 15-jarige Zwartemeerder moest in de finale alles geven om de wereld titel niet uit zijn handen telaten glippen. Bjorn knokte goed en scoorde, maar met een minimaal puntenverschil werd zijn tegenstander, de 17-jarige Poolse kampioen, uitgeroepen tot Wereldkampioen K-1 kickbokser.



"Ik heb gestreden en alles gegeven en ben trots om tweede te zijn van de wereld top. Ik vind het geen schande om van zo'n ware kampioen te verliezen, hij is bijna drie jaar ouder dan ik, heeft veel meer wedstrijd ervaring en kracht. Ik ben pas 15, Nederlands en Duits kampioen en nu tweede van de wereld. Ik heb nog tijd genoeg om die titel te pakken en geniet nu met volle teugen dat ik de finale heb gehaald." Aldus Bjorn Bernsen.