Jari Groenhart zwemt Nederlandse records aan flarden

ZWEMMEN - Jari Groenhart uit Assen heeft afgelopen weekend twee Nederlandse records voor 17-jarigen verbroken. Tijdens de Swim Cup in Amsterdam verbeterde hij de beste tijd ooit op zowel de 400 meter wisselslag als de 200 meter rugslag.

Het oude record op de 200 meter rugslag stond sinds 1998 op naam van Klaas Erik Zwering. Toen was Groenhart nog niet eens geboren. Zwering zwom toen 1.58.81, Groenhart verbeterde het vandaag in de series tot 1.58.31.Op de 400 meter wisselslag kwam Groenhart tot een tijd van 4.19.96. Ook dat betekende een nieuw Nederlands record in zijn jaargang.De 17-jarige Drent traint bij het regionaal trainingscentrum in Drachten en komt uit voor TriVia Groningen.