CEC verliest topper van Dalfsen

VOETBAL - CEC is de ongeslagen status kwijt na de 1-2 nederlaag tegen medekoploper Dalfsen. De ploeg van trainer Erwin van Oosten nam nog wel de leiding, maar kreeg voor rust twee treffers tegen.

CEC begon furieus aan het duel. Kreeg in de eerste tien minuten drie goede kansen en nam, door een treffer van aanvoerder Tom Rengers, verdiend de leiding.De eerste keer dat Dalfsen over de middenlijn kwam was het wel direct raak. In de veertiende minuut maakte uitblinker Maarten Pauwels, met een prachtige actie, de 1-1 gelijkmaker.CEC was even van slag en de gasten werden sterker. Vlak voor rust moest doelman Gerben Springer voor de tweede keer vissen, na een kopbal van Luc van der Vegt.De tweede helft was minder boeiend dan de eerste, maar toch kregen beide ploegen nog een paar grote kansen. Gescoord werd er echter niet meer, zodat CEC op 12 punten blijft staan en Dalfsen nu alleen koploper is met 15 punten uit 5 wedstrijden.