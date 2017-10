Achilles 1894 kan weer winnen, MSC verliest van koploper

VOETBAL - Hoofdklasser Achilles 1894 heeft na twee nederlagen weer een zege mogen verwelkomen. De club uit Assen greep de volle buit in een uitwedstrijd tegen RKHVV: 0-2.

Achilles 1894, dat in de voorgaande twee speelronden had verloren van MSC (1-4) en RKAVV (2-1), kwam na een half uur spelen op voorsprong. Stan Haanstra brak de ban op het nieuwe kunstgras van RKHVV. Diep in de tweede helft loodste Achilles de overwinning in veilige haven. Invaller Jean Pierre Guan maakte uit een afgeslagen corner de 0-2.Een dag eerder beleefde het vierde klasse-elftal van Achilles 1894 een inktzwarte dag. De wedstrijd tegen Tiendeveen werd gestaakt nadat spelers van de thuisclub de grensrechter van de Assenaren molesteerden. De stoppen sloegen door toen Achilles op een 1-3 voorsprong kwam. Hij werd tegen de vlakte geslagen en tegen zijn hoofd geschopt. Hierdoor heeft de grensrechter meerdere verwondingen opgelopen, onder andere aan zijn achterhoofd. Hij moest naar de huisartsenpost en doet aangifte bij de politie.De hoofdklasse-equipe van Achilles komt door de winst op RKHVV op zestien punten uit acht wedstrijden. De nummer twee van de ranglijst heeft een achterstand van zes punten op SJC. De koploper maakte op bezoek bij MSC in Meppel geen fout: 2-3. Voor de thuisploeg bracht Milan van der Weide de spanning na een 0-2 achterstand terug, maar zijn 1-2 zorgde uiteindelijk niet voor een Drentse ommekeer. SJC liep daarna uit naar 1-3, waarna Justin Benjamins vlak voor tijd de eindstand vastlegde.