Sweel gedeeld koploper na verrassing in Odoorn

VOETBAL - Sweel heeft HOC de eerste nederlaag in de vierde klasse D toegebracht. In Odoorn won de ploeg uit Zweeloo met 1-2. Door de verrassing deelt Sweel de koppositie met WKE'16.

Na een slechte openingsfase kwam HOC op voorsprong. Verdediger Gertjan Spijker stoof bij een hoekschop naar voren en schoof een snelle voorzet binnen. De verdediger liet doelman Bruinsma van dichtbij kansloos.Luttele minuten later startte Sweel een aanval. Een bekeken inzet van afstand van Wouter van der Veen ging aan iedereen voorbij en plofte prompt achter de doellijn. De gelijkmaker werd met veel gejuich ontvangen vanuit de dug-out van de oranje-zwarten.Na de pauze had HOC het meeste balbezit, maar waren de grootste kansen voor Sweel. Zo zag spits Verbrugge, na onoplettendheid bij de ploeg van Jans Spiegelaar, een uitgelezen mogelijkheid geblokt worden. Even daarvoor bracht Sweel-trainer Ruud Jalving Jan Roelof Jansen binnen de lijnen.Een kwartier voor tijd was uitgerekend de invaller verantwoordelijk voor de 1-2. Een afvallende bal kwam terecht bij de bonkige speler en Jansen zag zijn inzet via een HOC-been binnen vallen. Een slotoffensief van koploper HOC leverde geen goal op, waardoor Sweel met de drie punten aan de haal ging.Door de zege heeft Sweel na vijf wedstrijden, samen met WKE'16, de meeste punten in de vierde klasse D. HOC volgt samen met Titan op een puntje.