Rolder Boys boekt verrassende eerste overwinning

VOETBAL - Rolder Boys heeft in de eerste klasse F zeer verrassend de volle buit gepakt tegen titelkandidaat WVV. In Winschoten werd het maar liefst 3-6.

Janko Dekker (2), Ryan Bruinsma, Niels Stoffers, Jasper Kroon en Ferdi Hidding scoorden voor Rolder Boys. Daarmee profiteerde de laagvlieger optimaal van het numerieke overwicht. Bij WVV kreeg Emiel Verhagen namelijk al vroeg rood. In de voorgaande vier competitieduels had Rolder Boys geen enkel punt gepakt. Door het resultaat zakt het Groningse WVV van de eerste plaats naar de zesde plek.Alcides is ondanks een gelijkspel de nieuwe lijstaanvoerder. De Meppelers bleven op een 2-2 gelijkspel steken in de thuiswedstrijd tegen GAVC. De Friese middenmoter nam in de 21ste minuut de leiding via Tjeerd Andringa. Nog voor het rustsignaal werd het zelfs 0-2 door een treffer van Luuk Tjalma. In de tweede helft sleepte Alcides toch nog een puntje uit het vuur. Routinier Eric-Jan Lijzen was goed voor beide doelpunten.Hoogeveen komt dankzij een royale zege op gelijke hoogte met Alcides. Op eigen veld werd GRC uit Groningen met 6-1 van het veld geblazen. Resmon Roemahlewang en Marco Hartman scoorden allebei twee keer. De overige goals van de thuisclub kwamen van Shakki Mohamed en Julian Mol. Alcides en Hoogeveen gaan nu gezamenlijk aan kop van de ranglijst. Beide clubs hielden elf punten over aan vijf duels. Op basis van een beter doelsaldo staat Alcides eerste.Nummer drie Nieuw Buinen trok in een Drents onderonsje met FC Assen aan het langste eind: 0-1. Een goal van Koen Hateboer was in de eerste helft van doorslaggevende waarde. SVBO staat na een doelpuntloos gelijkspel tegen FVC op de achtste plaats van de ranglijst.