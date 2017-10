GOMOS dendert door in tweede klasse

VOETBAL - GOMOS heeft ook de vierde wedstrijd van het seizoen gewonnen. De formatie uit Norg versloeg koploper GVAV-Rapiditas met 3-0 en is daarmee de nieuwe koploper in de 2e klasse K.

Ronald Sloots scoorde twee keer fraai uit een vrije bal en de derde treffer werd gemaakt door Joris Adams, de 16-jarige aanvaller die zijn basisdebuut maakte.GOMOS heeft nu 12 punten uit 4 wedstrijden. Daarachter staan vier ploegen met 12 uit 5, namelijk Stadspark, GVAV, Hoogezand en Roden. Bovendien heeft Oerterp 9 uit 4.Adams is de zoon van oud Gomos-spits Michiel Adams , die ook jarenlang voor Veendam, Oldenburg en Meppen speelde. "Joris is een heerlijk ventje, die heel leergierig is. Voetballend gezien lijkt hij zeker op zijn vader, die altijd centrumspits was. Ook Joris kan een zeer goede spits worden, maar ik gebruik hem nog vooral als aanvallende middenvelder."De jonge aanvaller zelf was uiteraard zeer tevreden met zijn basisdebuut. "Het ging goed. Natuurlijk is het helemaal mooi dat ik een doelpunt maak, al hadden dat er twee moeten zijn."GVAV was negentig minuten lang geen partij voor GOMOS, Opvallend want de club uit Groningen was tot twee jaar geleden een stabiele eersteklasser en is dit seizoen de grote favoriet voor de titel. Dat het lang 1-0 bleef mocht GOMOS zichzelf aanrekenen, want er kwamen kansen genoeg. Niet alleen Adams had er één meer kunnen maken, maar dat gold ook voor centrumspits Jeroen van der Horst die twee dotten van kansen miste.De nekslag voor GVAV kwam halverwege de tweede helft toen doelman Remco Molenaar de doorgebroken Ivo Drenth onderuit haalde. Molenaar kreeg rood en de toegekende vrije bal werd weer prima ingeschoten door Sloots. Adams zorgde niet lang daarna voor het slotakkoord door koppend de 3-0 te scoren.Grote vraag is natuurlijk of GOMOS opnieuw mee kan strijden om de titel. "Daar is het nog wel wat vroeg voor", vindt Bakering. "Over een wedstrijd of vier of vijf kunnen we meer zeggen over onze kracht, maar we zijn prima onderweg en hebben potentie voldoende." Adams denkt dat GOMOS zeker een rol van betekenis kan spelen in de 2e klasse K. We spelen gewoon goed en winnen vandaag afgetekend van dé titelfavoriet. De trainer heeft het er steeds over dat we maar eerst eens 30 punten moeten halen om zeker te zijn van lijfsbehoud, maar ik vind dat we gewoon mee moeten doen voor een prijs."