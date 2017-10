Don Diablo stijgt naar elfde plek in dj-wereldranglijst

DALEN - Dj Don Diablo uit Dalen is gestegen naar plaats elf in de DJ Mag Top 100. Die ranglijst wordt gezien als dé verkiezing van de beste dj van het jaar.

Don Diablo stond vorig jaar nog op plek 15 en in 2015 nog op plek 30.In de ranglijst staat de Nederlandse Armin van Buuren op derde plek, Dimitri Vegas & Like Mike uit België staan op twee en aanvoerder is Nederlander Martin Garrix.