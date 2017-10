Auto raakt van de weg bij Wachtum

De auto raakte van de weg (foto: Persbureau Meter) De auto raakte van de weg (foto: Van Oost Media)

WACHTUM - Op de A37 tussen knooppunt Holsloot en Wachtum raakte vanavond een auto van de weg.

De auto kwam in de middenberm terecht en reed tegen de vangrail op. De bestuurder is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Waarom de auto van de weg raakte is niet bekend.