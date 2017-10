Dost, Dost, Dost: Vijfde hattrick voor spits

Bas Dost na weer een treffer voor Sporting Portugal (foto: EPA/Antonio Cotrim)

VOETBAL - Bas Dost maakte vanavond in het competitieduel van zijn club Sporting Portugal zijn vijfde hattrick in 2017. De club die tweede staat in de Primeira Liga won met 5-1 van Chaves.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Met de drie goals brengt Dost, die vorig jaar de zilveren schoen won (achterLionel Messi als Europees topscorer van Europa), zijn seizoenstotaal op 5.



In 55 duels voor Sporting maakte Dost 44 treffers.







Sporting Portugal staat na negen wedstrijden op 23 punten en is nog steeds zonder nederlaag. Koploper is Porto met 25 punten.