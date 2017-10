Toch weer geld naar bevolkingsonderzoek Lifelines

GRONINGEN - Het ministerie van Volksgezondheid heeft het UMCG toegezegd dat er weer wordt geïnvesteerd in het noordelijke bevolkingsonderzoek Lifelines.

Dat meldt Dagblad van het Noorden . Begin dit jaar werd bekend dat het onderzoek te kampen had met financiële problemen. Bij de start in 2006 was er 106 miljoen euro subsidie. In januari bleek dat het geld nagenoeg op was en het vervolg van het onderzoek daardoor op losse schroeven kwam te staan.Het doel van Lifelines is dertig lang de gezondheid van de vrijwillige deelnemers in de gaten te houden. Ruim 167.000 inwoners van Noord-Nederland doen mee aan het onderzoek. Om de zoveel tijd worden onder meer hun urine en bloed onderzocht. Dat is nu twee keer gebeurd.Bestuursvoorzitter Jos Aartsen van Lifelines is nog druk aan het lobbyen voor nieuwe subsidies. Maar met de toezegging van het ministerie komt er sowieso financiële ondersteuning voor de derde screening van de deelnemers, meldt de krant.Het nieuwe kabinet trekt bovendien een bedrag 170 miljoen uit voor preventie en gezondheidsbevordering en vervolgens twintig miljoen per jaar. De kans is volgens de krant aanwezig dat Lifelines ook van dit geld kan profiteren, omdat de informatie die het onderzoek oplevert ook preventief kan worden gebruikt.