Politiehond grijpt inbreker in hotel in Coevorden

Een politiehond beet een van de verdachten (foto: Pixabay)

COEVORDEN - Twee inbrekers uit Coevorden en Winschoten zijn afgelopen nacht aangehouden in een hotel aan de Sallandsestraat in Coevorden.

Via een camerasysteem werden de ongewenste bezoekers in het hotel ontdekt. Een beveiligingsbedrijf en enkele politieagenten met een politiehond gingen op de inbrekers af.



Na een zoektocht door het gebouw werden een 38-jarige inwoner van Coevorden en een 20-jarige Winschoter ontdekt in een toilet. Bij de aanhouding van het duo beet de politiehond een van de inbrekers. Het tweetal zit vast. Het is onduidelijk of zij iets hebben buitgemaakt.