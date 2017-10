Drentse brandweerkorpsen zoeken vrijwilligers

RODEN - Veertien Drentse brandweerposten zijn op zoek naar vrijwilligers. Een tekort aan brandweermensen dreigt.

De brandweer heeft het lastig. De meeste kazernes bestaan uit vrijwilligers en daar is lastig aan te komen, weten Jurjen Timmerman en Richard Klok van de Veiligheidsregio Drenthe. “We werken in Drenthe met ongeveer achthonderd vrijwilligers. De meesten blijven tien tot twintig jaar voor ons werken. Dat betekent dat we gemiddeld vijftig nieuwe vrijwilligers per jaar nodig hebben.”In Roden is de brandweer actief gaan werven. “We hebben nog geen tekort aan vrijwilligers. Maar we werven nu om voldoende personeel voor de toekomst te houden”, zegt postcommandant Johan Slotema.Voor de ene post is dat makkelijker dan de ander. Vooral kleinere dorpen hebben moeite genoeg vrijwilligers te vinden. De brandweermannen snappen het wel.Slotema: “Er wordt nogal wat van je verwacht als je brandweerman wordt. Je krijgt een stevige opleiding van twee jaar, eenzelfde als een professionele brandweerman. Daarna wordt er elke maandag getraind op alle mogelijke situaties die we tegen kunnen komen. En dat is niet altijd leuk, zoals helpen bij ernstige ongelukken en grote branden. Daar staat tegenover dat je ook echt een soort familieband opbouwt met je collega’s. En we mogen ook leuke dingen doen, zoals helpen in de maatschappij bij bijvoorbeeld een zeskamp.”Wanneer je achttien jaar bent, kun je brandweerman worden. “We zoeken fitte mannen en vrouwen die teamwerk leuk vinden en iets voor de maatschappij willen doen”, zegt Slotema. “De opleiding wordt betaald, net als alle uren die je oefent en uitrukt.”Belangrijk voor de brandweer is een goede band met de werkgevers van de vrijwilligers. “Je baas moet het maar goed vinden dat je op elk moment kan worden opgeroepen”, weet de postcommandant. “Daarom gaan we graag in gesprek met werkgevers. Want een brandweerman in dienst bij een bedrijf heeft ook grote voordelen.”