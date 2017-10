Dit is er tijdens de herfstvakantie te doen in de Drentse natuur

Het is herfstvakantie en dat betekent volop activiteiten in de Drentse natuur. Wil je weten wat je kunt doen? Je leest het hieronder.

In het Noordsche Veld is van alles te doen.kun je meedoen met een herfstspeurtocht.is het tijd om hutten te bouwen en vrijdag wordt er geknutseld en kun je spelletjes doen. Alle activiteiten zijn bij Theehuis De Bosrand in Norg. Meer informatie vind je hier enis er een herfsttocht. Je gaat op zoek naar paddenstoelen en na afloop is het tijd om te knutselen. De herfsttocht begint om 10.00 uur. Meer informatie vind je hier Opmaak je kennis met de Pixi. Dit digitale vuurvliegje wijst je ‘s avonds de weg in het bos. Meer informatie over de Pixi-wandelingen vind je op de website van Staatsbosbeheer.mag je je handen uit de mouwen steken en de boswachter van Gieten-Borgen helpen om de heidevelden schoon te maken. Samen met de boswachter ga je jonge boompjes omzagen en takken opruimen. De aanvangstijd is 13.30 uur en de kosten zijn 2,50 €. Meer informatie vind je hier Ga op zoek naar sporen van kabouters op het kabouterpad. Denk aan geknakte grassprietjes en kleine voetstappen. Dit kan opvan de herfstvakantie vanaf 10.00 uur. Meer informatie over de kabouterweken vind je hier Knutselen met wol, een schapenspeurtocht en bekijken hoe herder Michiel Poelenije te werk gaat bij het schapendrijven. Dat kanvanaf 13.00 uur tijdens de Schapendag op het Dwingelderveld. Hier vind je meer informatie.Openverken je in een huifkar en met gids het Dwingelderveld. Dit is het grootste natte heidegebied van Europa. De huifkar vertrekt om 11.00 uur vanaf het Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen. Kijk hier voor meer informatie.ontdek je alles over vogels tijdens de Dierenmanierendag. Bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld maak je je eigen voederplank en een vogelsnack. Ook is er een speurtocht over dierenmanieren in de natuur. De aanvangstijd is 13.00 uur. Je kunt hier terecht voor meer informatie.Opkun je het belevingspad in het Drents-Friese Wold ontdekken. Speel in een echt vliegtuig en klim op de boomstammentrap. Het startpunt is bij camping De Reeënwissel en de toegang is gratis. Op deze pagina lees je meer.