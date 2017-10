Stelling: Nooit meer voetballen bij een club na mishandeling op het veld

TIENDEVEEN - De voetbalwedstrijd vv Tiendeveen - Achilles 1894 liep afgelopen weekend volledig uit de hand. Spelers van de thuisclub schopten en sloegen de grensrechter van Achilles.

Nadat Achilles 1894 op een 1-3 voorsprong komt, slaan de stoppen bij enkele spelers door . Grensrechter Hakkeling bemoeit zich met een opstootje en wordt vervolgens door drie spelers van Tiendeveen geslagen en geschopt.Bestuurslid Rudy Kleine van vv Tiendeveen keurt het gedrag van zijn spelers af, maar plaatst ook een kanttekening. Volgens hem daagde de grensrechter de spelers van Tiendeveen uit en sloeg hij terug.Tiendeveen heeft de drie betrokken spelers voorlopig geschorst, de KNVB doet onderzoek en de grensrechter doet aangifte.