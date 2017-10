Komt de bijeneter terug naar Drenthe?

De bijeneter broedt vooral in Zuid- en Zuidoost Europa. Maar de vogel trekt steeds verder naar het noorden en wordt ook in Nederland gezien. Leeft hij straks ook in Drenthe?

In 2015 broedde een recordaantal bijeneters in Nederland. Eén van de nesten bevond zich op de Drents-Friese grens . Het is niet de eerste keer dat de vogel in onze provincie eieren legt. Sinds 2006 broedt de bijeneter af en toe in Drenthe.Bijeneters houden van zonnige, warme gebieden met veel insecten. Die gebieden vinden zij steeds noordelijker. Zo zijn ze al gezien in Duitsland, Denemarken en in ons land.Waar bijeneters niet van houden is regen. "Het zeeklimaat in Nederland is daarom problematisch", zegt Hilbert Folkerts van de Bijeneter Werkgroep Nederland."Bijeneters jagen overdag op grote insecten zoals hommels. Maar als het regent, vliegen die niet. Daarom verhongeren de jongen bij langdurige regen.”Vorige week bleek uit onderzoek van de Radboud Universiteit dat het aantal insecten in Duitsland en waarschijnlijk ook in Nederland afneemt.Volgens Folkerts heeft de bijeneter hier geen last van omdat hij veel soorten lust. "Het is vooral de regenval die de groei van het aantal bijeneters in ons land tegenhoudt."In 2015 ging ROEG! op zoek naar de bijeneter. Kijk hier het filmpje terug.