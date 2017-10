Vrachtwagen belandt in sloot bij Staphorst

Bij Staphorst staat een file (archieffoto RTV Drenthe)

STAPHORST - Een vrachtwagenchauffeur is vanochtend met zijn auto in een sloot belandt naast de A28 bij Staphorst.

Door het ongeluk was een rijstrook enige tijd afgesloten voor verkeer. Hierdoor ontstond een file tussen Meppel en Staphorst.



Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog onduidelijk.