Hoger beroep Admilson R. uitgesteld

LEEUWARDEN - Het hoger beroep tegen Admilson R. uit Hoogeveen is zojuist uitgesteld door het gerechtshof in Leeuwarden. Het hof gaat over uiterlijk vier maanden verder met de zaak.

Admilson R. (33) twijfelde de afgelopen maanden over zijn rechtsbijstand. Zo gaf hij twee maanden geleden aan dat hij geen advocaat meer wilde. Vandaag, op zitting, gaf hij aan dat hij toch vertegenwoordigd wil worden door zijn huidige advocaat Noortje Lut.Omdat Lut zich door zijn getwijfel niet goed heeft kunnen voorbereiden, is de zaak uitgesteld. De zaak tegen zijn jongere broer Marcos (32) gaat wel door. De twee worden verdacht van de moorden op Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo en in 2012 en 2013.Admilson R. zorgde voor een hoop commotie in de rechtszaal vanochtend. Terwijl gesproken werd over zijn rechtsbijstand, zei hij: "Ik verdien levenslang. U bepaalt mijn straf, maar ik mijn tijd." Hij stond op en bracht zijn handen richting zijn keel.Meerdere agenten kwamen er aan te pas om hem te overmeesteren. Daarna werd een klein scherp voorwerp gevonden op de tafel waaraan hij zat. Wat dat is en hoe het de zaal in gekomen is, is onduidelijk. Ex-militair R. heeft psychische problemen overgehouden aan twee militaire uitzendingen naar Afghanistan.