Ruim 1200 AED's tekort in Drenthe

ASSEN - Drenthe scoort goed op het aantal burgerhulpverleners. Maar er moeten veel meer AED's bijkomen, concludeert de Hartstichting.

Vandaag viert de stichting dat landelijk 170.000 mensen zich hebben aangemeld als burgerhulpverlener. Zij kunnen helpen bij een reanimatie. Met 6.500 burgerhulpverleners in Drenthe doet de provincie het goed.Maar er zijn onvoldoende defibrillatoren. Volgens de Hartstichting zouden er 1.740 zogenaamde klapkassies in Drenthe moeten zijn. Maar er zijn slechts 500 geregistreerde AED's.De Hartstichting wil dat slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen zes minuten geholpen worden. Daarvoor is het nodig dat er voldoende burgerhulpverleners zijn, maar ook voldoende defibrillatoren. Als de 6-minutenzone goed werkt, kunnen volgens de stichting jaarlijks landelijk zo'n 2.500 levens worden gered. Dat zijn er ongeveer zes per dag.