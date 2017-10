Video: Een visarend en zeearend rusten uit in De Onlanden

Twee filmpjes deze week. Voor de camera in de Onlanden strijken een visarend en een zeearend neer.

De visarend is een grote roofvogel met een spanwijdte tussen de 150 en 170 cm. Deze roofvogel eet alleen maar vis.Boswachter Albert Broekman legt uit wat er gebeurt. “De visarend is zich aan het poetsen, hij wast zich en hij krabt aan zijn kop. Kortom hij is zich aan het verzorgen.”De zeearend is nog groter dan de visarend met een spanwijdte van 200 tot 250 cm. In het filmpje loopt de zeearend over het ijs.Twee kraaien komen in de buurt maar die houden het snel weer voor gezien als de zeearend te dichtbij komt. De zeearend komt af en toe overvliegen en maakt dan in de Onlanden een tussenstop.Vorige week zagen we een klopkever op een boomstam. De video kun je hier terugkijken.Wil je ook een leuk natuurfilmpje met ons delen? Dat kan via dit formulier of word lid van de Facebookgroep Jouw ROEG! en deel je video daar.