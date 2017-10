Hof gaat niet verder met hoger beroep moordbroers

LEEUWARDEN - Het hoger beroep tegen Marcos R. uit Hoogeveen is, net als dat van zijn broer Admilson, uitgesteld. De zaak werd aangehouden door het gerechtshof.

Vanochtend werd duidelijk dat de zaak tegen Admilson al werd uitgesteld. Maar het hof wilde de zaak tegen zijn jongere broer Marcos wel door laten gaan. Tijdens de zitting werd de reconstructie van de moord op Berend Smit besproken.Omdat de broers beide verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Berend Smit uit Dwingeloo en het echtpaar Veenendaal uit Exloo, is het voor het Openbaar Ministerie lastig om de zaak apart te behandelen. De advocaat-generaal vroeg daarom aan het begin van de middag ook om uitstel in de zaak tegen Marcos.Zijn advocaat Wim Anker is het daarmee eens. Hij pleit namelijk voor beide broers tegen een levenslange celstraf. Door de zaken tegelijk te behandelen, kan alles in een keer worden afgedaan. De zaak gaat binnen drie maanden verder.Admilson veroorzaakte vanochtend nog opschudding toen hij opstond en zijn geboeide handen naar zijn keel bracht. Hij verwondde zichzelf en werd door vijf politiemensen overmeesterd en de zaal uitgebracht. Daarna werd een klein scherp voorwerp op zijn tafel gevonden.