Motorcrossers krijgen lagere straffen voor crossen over Holtingerveld

De rechter veroordeelt de motorcrossers tot een boete (foto: Pixabay)

De Meppeler zou een van de boswachters hebben bedreigd, maar hij werd daarvan vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De motorrijders van 40, 47 en 48 jaar uit Meppel, Smilde en Diever, werden op 24 januari vorig jaar betrapt door boswachters in het gebied van Natuurmonumenten. Het gaat om beschermd Natura-2000-gebied bij Uffelte, waar het verboden is te crossen.Ze reden bovendien op de openbare weg terwijl de motoren daar niet mochten rijden, omdat ze niet goedgekeurd waren. Zo ontbraken knipperlichten, spiegels en reflectoren.Daarvoor kregen de drie nog eens een boete van 250 euro. De officier van justitie eiste twee weken geleden werkstraffen van twintig en dertig uur . Omdat de verdachten nog niet eerder zijn veroordeeld vond de rechtbank dat een te forse eis.De Meppeler zou een van de boswachters hebben bedreigd, maar hij werd daarvan vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.