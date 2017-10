Bruid Anja zegt in besmeurde trouwjurk 'ja' tegen haar Ronald

Anja en Ronald Hoogedoorn (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) De tractor uit 1959 (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

NIEUW-BUINEN - Voor Ronald en Anja Hoogedoorn liep hun mooie, witte trouwdag anders dan verwacht. Een grapje van de buurman zorgde ervoor dat het bruidspaar aan het einde van de ochtend smerig op het gemeentehuis aankwam.

Geschreven door Josien Feitsma

"Het was voor hun een grote verrassing. Ze wisten dat er iets gaande was, maar niet op deze manier", zegt buurman Jan Kruit. Samen met zijn vrouw versierde hij een boerenkar voor het bruidspaar om ze daarmee via een toeristische route naar het gemeentehuis in Exloo te brengen.



Inburgering

Het bruidspaar woont pas sinds kort in Drenthe en op deze manier werd volgens Kruit de inburgering voltooid. "Dit is de kroon op het werk van ons. We hebben ze al een beetje plat leren praten, ze lopen op klompen en dan nu op deze manier naar het gemeentehuis. Ik denk dat ze goed ingeburgerd zijn."



Pech

Toch had Kruit niet voorzien dat het weer zo slecht werd en dat bovendien zijn oude tractor uit 1959 er op de terugweg mee zou stoppen. "Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor hun huwelijk. Maar na vandaag kunnen ze alles aan."



Smerig

Het bruidspaar kwam vies van de modder en natgeregend thuis aan. "Het zand zat in onze mond", zegt Anja Hoogedoorn terwijl ze naar haar bruingevlekte trouwjurk kijkt. Toch konden ze beide om het grapje lachen. "Het maakt ons niet uit. We hebben zoveel gein gehad onderweg. Super. Uniek. Niemand kan het nadoen, dat zijn wij", zegt Ronald Hoogedoorn.