Muzieklijst Harry's Blues zondag 22 oktober 2017

Peter Lewis speelde in jaren zestig in de Westcoast band Moby Grape. Samen met o.a. Bob Mosley, Skip Spence en Peter Miller vormden zij een band waarvan alle leden songs schreven. Drie gitaristen in front vormden de kenmerkende lineup van de band. Hun grootste succes was het nummer Omaha, omschreven als een gitaarduel van de eerste orde. De band heeft, door allerlei onderlinge twisten, niet lang bestaan. Peter Lewis ging solo en bracht meerdere albums uit. Dit jaar verscheen Just Like Jack. En Jack is hier Jack Kerouac, de fameuze schrijver van de beatnik generatie. Mooie songs met prima gitaarspel en de kenmerkende zang.