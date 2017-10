'Hoe kan het dat een verdachte zoveel macht heeft?'

LEEUWARDEN - "Dit kan niet waar zijn. Wat gebeurt hier? Wat laten we met ons gebeuren?" Dat dacht Ciska Postma vanochtend toen Admilson R., verdacht van de moord op haar vriend Berend Smit, de rechtszaal werd uitgezet.

Postma uit Wapserveen twijfelde van tevoren of de behandeling van het hoger beroep echt wel zou doorgaan vandaag, omdat de 33-jarige Hoogevener eerder had laten weten dat hij zich niet meer wilde laten bijstaan door zijn advocaat Noortje Lut. "Maar toen ik haar in vol ornaat zag verschijnen, dacht ik: oké, het gaat toch door en was ik opgelucht. Ik dacht: nu komt er echt uitzicht op het einde van de zaak."Postma's vriend kwam in november 2012 niet thuis van een wandeling op het Dwingelderveld met zijn hondjes. Hij bleek te zijn doodgeschoten. In maart 2014 werden Admilson (33) en zijn broer Marcos (32) R. opgepakt op verdenking van de moord op Smit en die op Jan en Greet Veenendaal die in juli 2013 thuis in Exloo werden vermoord.Vandaag zou het gerechtshof, na een jaar, de behandeling van de zaak in hoger beroep tegen de twee afronden. Maar het liep anders. Admilson verwondde zichzelf en werd met geweld de zaal uitgezet. Nu gaat de zaak pas over drie maanden verder."Hoe kan het dat één zo'n verdachte zoveel macht heeft om de regie weer in handen te nemen en ervoor te zorgen dat alles, maar dan ook alles stil komt te staan?" Postma zit vol onbegrip. "Ik vind het echt onvoorstelbaar, dat zoiets kan in Nederland. Des duivels was ik. Het liefst was ik opgesprongen en had ik gevloekt. Dat doe ik nooit, maar ik was zó kwaad."