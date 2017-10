Miedema met Oranje op bezoek bij de koning

De Oranjeleeuwinnen werden in juli gehuldigd in Utrecht (foto: ANP/Jerry Lampen)

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen gaat woensdag met het Nederlands vrouwenvoetbalelftal op bezoek bij koning Willem-Alexander en premier Rutte.

Dat is een verlaat bezoek ter ere van het behalen van de Europese titel, afgelopen zomer in Nederland. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman versloeg in de finale in Enschede Denemarken met 4-2. Miedema scoorde twee keer in de finale.



Morgen staat voor de Oranje Leeuwinnen het eerste kwalificatieduel op het programma voor het WK dat in 2019 in Frankrijk plaatsvindt. In Groningen is Noorwegen de tegenstander. Een dag later worden de speelsters eerst door premier Rutte ontvangen op het Catshuis, in aanwezigheid van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarna volgt een bezoek aan de koning op Paleis Noordeinde.