Wim Halm flirt met PVV: Ik wil de achterkamertjespolitiek in Emmen aanpakken

EMMER-COMPASCUUM - Na vier jaar aan de zijlijn te hebben gestaan lijkt de politieke rentree van Wim Halm in de gemeenteraad van Emmen aanstaande. Hij staat op de voorlopige kandidatenlijst van de PVV. Halm wil opnieuw strijden tegen wat hij noemt de achterkamertjespolitiek.

Of Halm definitief op de kandidatenlijst van de PVV komt is nog niet zeker. “Maar de partij en het programma hebben zeker mijn sympathie. Volgende maand weten we meer. Ik wil er met mijn vrouw nog over praten. En we moeten afwachten wat Geert Wilders er van vindt. Maar mijn politieke werk is nog niet klaar. Sterker nog, ik vind de situatie in de Emmer politiek nu erger dan toen ik vier jaar geleden stopte met Burgerbelangen Gemeente Emmen (BGE).”De 65-jarige Halm klinkt strijdbaar. Bedreigingen aan zijn adres en zelfs het ingooien van de ruiten van zijn woning hebben hem niet geknakt. En het woord diplomatiek lijkt op hem niet van toepassing. “Ik ben inderdaad erg direct. Kijk, in de politiek word je snel genaaid. Mijn drijfveer is om de burger te helpen. Die wordt alleen maar tegengewerkt door ambtenaren.”Halm zegt daar zelf een goed voorbeeld van te zijn. Voor zijn eigen bed & breakfast wil hij een fietsenhok annex rookruimte bouwen. “Dat mocht absoluut niet van de gemeente zoals ik het wilde. Na lang wachten en veel gepraat mocht ik wel een stuk bij het pand aanbouwen. Tenminste, dat werd mondeling toegezegd. Maar uiteindelijk kwam die toestemming er niet. Ik denk echt dat ze me op deze manier terugpakken, want ik ben altijd kritisch geweest richting gemeente en ambtenaren.”Wim Halm zegt veel reacties te hebben gekregen sinds RTV Drenthe onthulde dat hij op de voorlopige PVV-lijst staat. “Nee, ik ben geen racist. Mijn vrouw komt uit voormalig Joegoslavië en we sturen regelmatig schoenen en kleding die kant op. Maar ik vind wel dat buitenlanders die in Nederland komen zich moeten aanpassen.”Als Halm opnieuw in de gemeenteraad komt - hij zat er voor BGE 12 jaar in - dan wil hij zich vooral sterk maken voor een kleinere overheid en meer openheid. “De afgelopen jaren zijn er alleen maar meer besloten vergaderingen gekomen en heeft het college steeds meer zeggenschap gekregen. Dat is niet goed. Ik wil de achterkamertjespolitiek in Emmen aanpakken.”De gemeente Emmen was maandag niet in staat om te reageren op de vergunningsaanvraag van Halm en de reden van afwijzing.