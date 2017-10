Uitgaansgeweld milder bestraft

GRONINGEN/TYNAARLO - Een werkstraf van 200 uur is een 19-jarige man uit Tynaarlo opgelegd voor geweld tijdens een stapavond in Groningen. Poging doodslag vond de rechtbank in Groningen bewezen.

Naast de werkstraf is de man ook een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd.Een even oude plaatsgenoot moet voor zijn aandeel in deze vechtpartij een boete betalen van 1.000 euro. De straffen liggen lager dan de eisen van twee weken geleden. Voor poging doodslag eiste de officier toen een jaar cel tegen de man (helft voorwaardelijk). De medepleger hoorde toen 150 uur werkstraf tegen zich eisen. De rechtbank hield meer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de mannen en dat zij nog geen strafblad hadden.Beiden raakten vorig jaar in oktober voor een kroeg in de Gelkingestraat slaags met een medestapper. Die kreeg een klap en viel tegen de vlakte. Terwijl hij op de grond lag trapte de tweede man uit Tynaarlo het slachtoffer vol in het gezicht. De getrapte man raakte bewusteloos en belandde met een gebroken neus en hersenschudding in het ziekenhuis. De matpartij werd op beeld vastgelegd door bewakingscamera’s.